عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بطل كل الألقاب.. 4 أرقام مميزة لتشيلسي بعد التتويج بمونديال الأندية

الأحد 13 فبراير 2022

الخليج 365

تُوج تشيلسي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على بالميراس البرازيلي في المباراة النهائية.



وفاز تشيلسي على بالميراس بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما (السبت)، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في نهائي كأس العالم للأندية.

وحقق الفريق اللندني 4 أرقام من فوزه بمونديال الأندية، أولها تعويض خسارته المباراة النهائية في مشاركته الأولى عام 2012، بنتيجة (0-1) أمام كورينثيانز البرازيلي.

وبهذا حقق تشيلسي اللقب في كافة البطولات القارية التي شارك بها، وهي دوري أبطال أوروبا (مرتان)، والدوري الأوروبي (مرتان)، وكأس الكؤوس الأوروبية (مرتان)، والسوبر الأوروبي (مرتان)، بجانب لقب وحيد في كأس العالم للأندية.

وبفوز تشيلسي، احتفظت قارة أوروبا باللقب للمرة التاسعة على التوالي، بداية من فوز بايرن ميونخ عام 2013، ثم ريال مدريد (2014)، وبرشلونة (2015)، وريال مدريد 3 مرات بين 2016 و2018، ثم ليفربول (2019)، وبايرن (2020).

وبات كاي هافيرتز، صاحب هدف تشيلسي الثاني، أول لاعب يسجل هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا ثم كأس العالم للأندية منذ أن فعلها ليونيل ميسي مع برشلونة عام 2011.

يذكر أن النجم الألماني كان سجل هدف تشيلسي في فوزه (1-0) على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 في مايو/أيار الماضي.