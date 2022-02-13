الأهلي يعلّق على مستقبل موسيماني: «لا نشك في إنجازاته.. ولكن»

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الإمارات، عن مستقبل المدير الفني للفريق، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مع القلعة الحمراء.

وقال مرتجي، في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس 1" مساء السبت :"لا يوجد شك في تحقيق موسيماني للإنجازات، لكن القرار يعود لمحمود الخطيب ولجنة التخطيط".

وأضاف أمين صندوق النادي الأهلي: "موسيماني حقق إنجازات كبيرة في وقت قصيرة".

وكشف مرتجي عن رسالة من محمود الخطيب (رئيس النادي الأهلي) بعد الحصول على برونزية كأس العالم للأندية.

وتابع مرتجي: "الخطيب قال لي فور نزول الفريق للقاهرة يتم غلق صفحة كأس العالم للأندية والتفكير في بطولة دوري أبطال أفريقيا والتتويج باللقب الـ11".

وواصل: "الأهلي أثبت للجميع أننا زعماء أفريقيا والعرب، الأهلي بمن حضر لا يوجد لاعب أساسي واحتياطي للفريق هدف اللاعبين أن يكون الأهلي رقم 1".

واختتم مرتجي تصريحاته بالقول: "جياني إنفانتينو قال لي (وشي حلو عليكم)، انتم أعظم فريق في أفريقيا".

وكان الأهلي قد نجح في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخ القلعة الحمراء والثانية على التوالي بعد الفوز الكاسح على حساب الهلال السعودي بنتيجة (4-0).