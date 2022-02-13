بعد خسارتها أمام مرتضى منصور.. قائمة أحمد سليمان تصدر بياناً قوياً بشأن انتخابات الزمالك.. وتتحدث عن «تزوير»

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت قائمة أحمد سليمان بيانًا قويًا، السبت، للتعقيب على خسارتها انتخابات نادي الزمالك، أمام قائمة مرتضى منصور بالكامل.

ووجهت القائمة، في بداية بيانها، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية التي حرصت على المشاركة والإدلاء بصوتها.

وانتقدت قائمة سليمان، ما وصفته بـ"المهاترات والتجاوزات"، مستندة في ذلك إلى طريقة توجيه الدعوة للجمعية العمومية، مرورًا بفترة الدعاية، وصولًا إلى يوم انعقاد الجمعية العمومية.

وأكدت القائمة في بيانها أنها التزمت بأعلى درجات الحكمة وضبط النفس، حفاظًا على سلامة أعضاء النادى والقيم والثوابت السامية في مواجهة انفراد الطرف المنافس بإدارة دفة الأمور لصالحه بالمخالفة لكافة المعايير القانونية.

وتابع البيان أن إرادة أعضاء الجمعية العمومية كانت أقوى، وأعلنت اختيارها الحر، مشيرًا إلى أن تلك الإرادة تم طمسها، وجرى تزويرها ظلمًا بتفاصيل سيتم الإعلان عنها في الوقت والمكان المناسبين، مع اتخاذ جميع الطرق التي تعيد حق الجمعية العمومية، والذهاب إلى مستقبل الحق الذي يليق بنادى الزمالك العظيم في عصر الجمهورية الجديدة.

وكانت اللجنة المشرِفة على انتخابات نادي الزمالك قد أعلنت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة عن النتائج النهائية لعملية فرز الأصوات، وجاء إجمالي الذين أدلوا بأصواتهم 47 ألف ناخب.

وأضافت اللجنة المشرِفة على انتخابات نادى الزمالك أن مرتضى منصور حصل على 21109 أصوات، بينما حصل منافِسه على منصب الرئيس أحمد سليمان 15928 صوتًا، وعمر هريدي 958 صوتًا.

وهذه هي المرة الثالثة التي يفوز فيها مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك للمرة الثالثة على التوالي في دورة تستمر حتى 2025.