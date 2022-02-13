شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغني: الأهلي يجدد عقد موسيماني موسمين بعد برونزية مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي مجدي عبد الغني أنه بات في حكم المؤكد أن يُعلن النادي الأهلي تجديد عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما أنهى النادي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال عبد الغني، في تصريحات تليفزيزنية، إن محمود الخطيب قرر رئيس النادي تجديد عقد موسيماني لمدة موسمين مقابل 180 ألف دولار في الموسم الواحد مع وجود شرط جزائي مدته موسمين .

وأضاف، إنه رغم أن حالة من الجدل كانت قد فرضت نفسها على مستقبل موسيماني بشأن التجديد وأن هناك من ذهب إلى أن النادي لا يرغب في التجديد للمدير الفني إلا أن الأمور تم حسمها خلال الساعات الماضية وما زاد من رغبة الأهلي في تجديد عقد المدرب الجنوب أفريقي هو حصد برونزية مونديال الأندية، السبت، بالفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة.

وأكد أنه من المقرر أن يعلن الأهلي تجديد عقد موسيماني قبل سفر الفريق للسودان لمواجهة فريق الهلال في دوري أبطال أفريقيا.

وتُوج لاعبو الأهلي بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز العريض على الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث التي جمعتهما عصر اليوم السبت على استاد آل نهيان، بعد نهاية المباراة النهائية لمونديال الأندية التي جمعت تشيلسي الانجليزي مع بالميراس البرازيلي وانتهت بفوز البلوز بهدفين مقابل هدف.