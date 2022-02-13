شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الدهب: الأهلي اعتاد كتابة التاريخ في مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي السابق، بحصول القلعة الحمراء على برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة .

وقال أبو الدهب، في تصريحات تليفزيونية: الأهلي اعتاد كتابة التاريخ خلال مشاركاته بكأس العالم للأندية، وهو ثالث أكثر الأندية حصولاً على الميداليات بالبطولة.

وأضاف: "الهلال السعودي فريق كبير ولديه مجموعة مميزة من اللاعبين، وقدم مباراة كبيرة أمام تشيلسي وخسر بصعوبة، لكن لاعبي الأهلي فرضوا أنفسهم منذ اللحظة الأولى واستحقوا الفوز وحصد البرونزية".

وأشاد نجم النادي الأهلي السابق بأداء أحمد عبد القادر، لاعب القلعة الحمراء، في مباراة الهلال السعودي والتي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية تاريخية ، وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

وقال أبو الدهب: "عودة أحمد عبد القادر إلى الأهلي أكبر مكاسب القلعة الحمراء هذا الموسم، وهو أفضل من أفشة وأكثر إيجابية على المرمى، وسيكون كلمة السر للفريق في بطولتي الدوري العام و دوري أبطال إفريقيا".

وتُوج لاعبو الأهلي بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز العريض على الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث التي جمعتهما عصر اليوم السبت على استاد آل نهيان، بعد نهاية المباراة النهائية لمونديال الأندية التي جمعت تشيلسي الانجليزي مع بالميراس البرازيلي وانتهت بفوز البلوز بهدفين مقابل هدف.