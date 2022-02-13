شكرا لقرائتكم خبر عن دويدار: كارتيرون متفرجش على بتروأتلتيكو.. والزمالك اتفاجئ بمستوى المنافس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد دويدار، مدافع الزمالك السابق، عن تعادل الزمالك مع بتروأتلتيكو الأنجولي بهدفين مقابل هدفين في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

قال أحمد دويدار في تصريحات تليفزيزنية: "حاسس إن كارتيرون متفرجش على لاعبي بتروأتلتيكو وإن لاعيبة الزمالك اتفاجئت بمستوى المنافس".

وأضاف: "لازم الزمالك يكون أشرس في دوري أبطال إفريقيا ويكون في تركيز من أول دقيقة لأخر دقيقة، بالعكس بتروأتلتيكو دخل في المباراة مبكرا وبشكل كبير".

وتابع: "المثلوثي لم يكن موفقا وفتوح والونش الإرهاق طاردهما، والثلاثي الأمامي لفريق بتروأتلتيكو سوف يجعل الزمالك يعاني في أنجولا"

وأعرب مدافع الزمالك السابق عن غضبه من تعادل الزمالك مع بتروأتلتيكو الأنجولي بهدفين مقابل هدفين في الجولة الاولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، قائلا: "أنت لاعيب كبير يا أوباما وتقدر تصنع الفارق، وإمام عاشور عمل دور مهم في خط الوسط بمفرده".

وأضاف: "نفسي ناخد بطولة إفريقيا، الأهلي خد برونزية كأس العالم للمرة الثالثة، وإلى لاعبي الزمالك انت في نعمة كبيرة، ومش حاسين بالنعمة وقيمة التيشيرت".

وتابع: "لازم يبقى عند لاعيبة الزمالك هدف انهم ينافسوا على دوري أبطال إفريقيا، وغضبت من أداء الشوط الأول ضد بتروأتلتيكو الأنجولي".

وطالب دويدار مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور بضرورة تجديد عقود ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، قائلا : "كارتيرون معندوش أي أعذار والزمالك فاز بالدوري الموسم الماضي في ظروف أصعب، ولازم يكون عندنا البداية القوية".

وأضاف: "أتمنى من مجلس إدارة الزمالك المنتخب التجديد لبن شرقي وطارق حامد وأبو جبل، ولازم يكون عندك البديل القوي للمنافسة على البطولات".

وختم حديثه قائلا: "اللاعب المحترف ليس ابن من أبناء الزمالك، وحمزة المثلوثي لازم يراجع نفسه، مستواه الفني كان ضعيف للغاية في مباراة بتروأتلتيكو الأنجولي".

وتعادل فريق الزمالك مع ضيفه بترو أتلتيكو بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دوري أبطال إفريقيا، ليحتل الفريق الأبيض المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة واحدة، في حين يأتي بترو أتلتيكو في المركز الثاني برصيد نقطة، خلفا للوداد المتصدر بنفس الرصيد، ويقبع فريق ساجرادا في المركز الأخير بلارصيد.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي و إمام عاشور وماجد هاني ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

وتعادل فريق الزمالك مع ضيفه بترو أتلتيكو بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دوري أبطال إفريقيا، ليحتل الفريق الأبيض المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة واحدة، في حين يأتي بترو أتلتيكو في المركز الثاني برصيد نقطة، خلفا للوداد المتصدر بنفس الرصيد، ويقبع فريق ساجرادا في المركز الأخير بلارصيد.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي و إمام عاشور وماجد هاني ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.