شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: موسيماني يتعرض للظلم.. والرهان دائما على شخصية الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلى سابقا، أن الرهان دائما يكون على شخصية الأهلى في المواقف الصعبة، ودائما اللاعبين بيكونوا في الموعد، ويحققوا المعادلة الصعبة.

وقال وليد صلاح الدين، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الجنوب أفريقى موسيمانى مدرب كبير جدا، لكنه يتعرض لظلم كثير جدا، ومحقق كل ما يتمناه الجمهور، ومع ذلك مع أي هزة يتم توجيه انتقادات كثيرة جدا له".

وأضاف أمير الموهوبين: "الأهلى لعب مباراة تكتيكية على أعلى طراز أمام الهلال السعودى وحجم المباراة عليهم وسيطر على كل المباراة حتى قبل حالة الطرد الأهلى كان مسيطر تماما على المباراة ومتقدم بهدف وكان يبحث عن الثانى".

وتابع وليد صلاح الدين: "موهبة أحمد عبد القادر فرضت نفسها بقوة في المونديال، وأتمنى أن يشتغل على نفسه؛ لأنه موهبة مش موجودة وبيفكرنى باللاعبين الكبار مثل أبو تريكة وحازم إمام ورضا عبد العال".

واختتم: "حمدى فتحى أفضل لاعب خط وسط يلعب دور الارتكاز المتأخر، ولديه المرونة التكتيكية في تقديم الإضافة الهجومية والدفاعية وتمركزه داخل الملعب رائع، وهو من أكثر اللاعبين اللى بتنجح خطة موسيمانى في الوقت الحالي".