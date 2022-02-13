شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 / 2 / 2022 في كأس الكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الأحد 13 / 2 / 2022 مباراتان مثيرتان فى انطلاق دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحل النادي المصري ضيفاً على القطن الكاميروني في ضربة البداية للفريق البورسعيدي، بينما يستضيف بيراميدز نظيره أهلي طرابلس في استاد الدفاع الجوي.
موعد مباراة المصري والقطن الكاميروني
ويقع النادي المصري في مجموعة قوية تضم كل من، مازيمبي الكونغولي، أوتوهو الكونغولي، المصري البورسعيدي، و القطن الكاميروني.
ويترأس بعثة النادي المصري، حسن عمار، عضو مجلس الإدارة ، بينما تضم البعثة التي يصل عددها إلى 40 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات، فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، عمرو موسى، ياسر حامد ، هيثم العيوني ،كريم العراقي، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر ، الياس الجلاصي ، أحمد حمودي ، زياد فرج، أسامة الجزار ، أوستين أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعي.
موعد مباراة بيراميدز وأهلي طرابلس
ودخل بيراميدز معسكرا مغلقا بداية من الجمعة الماضية بملعب الدفاع الجوي استعداداً للقاء المرتقب وضم إيهاب جلال المدير الفني للفريق قائمة اللقاء التي ضمت كل من: حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد "مارسيليو"، خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - محمود صادق - نبيل دونجا - إبراهيم تراوري - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر - عبد الرحمن صميدة، خط الهجوم: فاجري لاكاي - دودو الجباس.