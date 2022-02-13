مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 / 2 / 2022 في كأس الكونفدرالية الأفريقية

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الأحد 13 / 2 / 2022 مباراتان مثيرتان فى انطلاق دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحل النادي المصري ضيفاً على القطن الكاميروني في ضربة البداية للفريق البورسعيدي، بينما يستضيف بيراميدز نظيره أهلي طرابلس في استاد الدفاع الجوي.

يحل فريق المصري البورسعيدي، ضيفا على القطن الكاميروني في المباراة المقرر إقامتها على استاد مدينة جاروا فى الثانية عصر اليوم الأحد بتوقيت العاصمة الكاميرونية ياوندى - الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر.

موعد مباراة المصري والقطن الكاميروني

ويقع النادي المصري في مجموعة قوية تضم كل من، مازيمبي الكونغولي، أوتوهو الكونغولي، المصري البورسعيدي، و القطن الكاميروني.

ويترأس بعثة النادي المصري، حسن عمار، عضو مجلس الإدارة ، بينما تضم البعثة التي يصل عددها إلى 40 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات، فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، عمرو موسى، ياسر حامد ، هيثم العيوني ،كريم العراقي، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر ، الياس الجلاصي ، أحمد حمودي ، زياد فرج، أسامة الجزار ، أوستين أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعي.

موعد مباراة بيراميدز وأهلي طرابلس