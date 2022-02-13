شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد العويران: الأهلي يملك لاعبين كبار.. ومعلول كان مثل الدينامو أمام الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث سعيد العويران نجم المنتخب السعودي الأسبق عن هزيمة الهلال اليوم من الأهلي برباعية نظيفة في كأس العالم للأندية.

قال سعيد العويران في تصريحات تليفزيونية: "النادي الأهلي يملك لاعبين كبار، وقدم مباراة مميزة اليوم، والهلال قدم مباراة قوية ضد تشيلسي ولكن هذا حال كرة القدم".

أضاف: "الهلال تأثر أيضا بطرد ثنائي من فريقه، والأهلي حصل على يوم راحة إضافي عن الهلال وهو ما صنع الفارق بدنيا لصالح الأهلي".

وتابع حديثه قائلا: "أعتقد أن مدرب الهلال جارديم لن يرحل بعد الهزيمة من الأهلي اليوم، ولا أتوقع رحيله، فهو من أفضل مدربي العالم ولا يمكن تقييمه على لقاء".

وأشار إلى أن علي معلول كان أفضل لاعبي الأهلي اليوم ضد الهلال وكان مثل الدينامو، وجميع لاعبي الأهلي قدموا مباراة قوية.

كما تمنى نجم المنتخب السعودي الأسبق، تولي محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي لأطول فترة ممكنة، قائلا: "أتمنى استمرار الخطيب رئيسا للأهلي لأطول فترة ممكنة".

أضاف: "الخطيب ساعد على استقرار الأهلي بشكل كبير ونجاحاته خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن الأهلي قدم مباراة كبيرة ضد الهلال اليوم في كأس العالم للأندية وقوة لاعبيه على المستوى البدني كان سببا في الفوز برباعية نظيفة على الهلال.

وتوج لاعبو الأهلي بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز العريض على الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث التي جمعتهما عصر اليوم السبت على استاد آل نهيان، بعد نهاية المباراة النهائية لمونديال الأندية التي جمعت تشيلسي الانجليزي مع بالميراس البرازيلي وانتهت بفوز البلوز بهدفين مقابل هدف.