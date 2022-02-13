طارق قنديل: تجديد عقد موسيماني في يد الخطيب ولا نتأثر بأحاديث السوشيال ميديا

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القاهرة - سامية سيد - أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن ملف تجديد عقد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في يد محمود الخطيب رئيس النادي والمسؤول عن ملف الكرة.

قال طارق قنديل في تصريحات تليفزيونية: "الخطيب حرص على تحفيز لاعبي الأهلي قبل مواجهة الهلال وحمسهم، وكان ذلك سببا من أسباب الفوز"

أضاف: "كان هناك رغبة كبيرة من لاعبي الأهلي والجهاز الفني بتحقيق برونزية مونديال الأندية"

وتطرق طارق قنديل للحديث عن تجديد عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي: "ملف الكرة مسؤول عنه محمود الخطيب رئيس النادي، والكل سعيد بما يحققه الأهلي من إنجازات، وثقة اللاعبين في أنفسها ورجولتها"

وختم حديثه قائلا: "منظومة الأهلي لا تتأثر بأحاديث مواقع التواصل الاجتماعي والانتقادات، ويوجد تخصصات داخل مجلس إدارة الأهلي"

وتوج لاعبو الأهلي بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز العريض على الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث التي جمعتهما عصر اليوم السبت على استاد آل نهيان، بعد نهاية المباراة النهائية لمونديال الأندية التي جمعت تشيلسي الانجليزي مع بالميراس البرازيلي وانتهت بفوز البلوز بهدفين مقابل هدف.