شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عبدالله: أشعر أننى صافحت 100 مليون مصري.. والجماهير لها مفعول السحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المعلق الإماراتي عامر عبدالله بأداء فريق الأهلي في مباراة الهلال السعودي، فى المباراة التى جمعتهما عصر السبت، باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية.

وقال عامر في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"،"أشعر أنني صافحت ١٠٠ مليون مصري اليوم، وكل الكلام لا يوفي مصر حقها".

وواصل :"الأهلي استعد بشكل مميز في مباراة اليوم وكانت له السيطرة ومن الصعب أن تحدد نجم واحد للقاء لكن الجميع كانوا على مستوى واحد".

وأضاف :"تلقيت كم هائل من الاتصالات من المصريين وشعرت أنني في وسط القاهرة من كم الاتصالات".

وأكمل :"جماهير الأهلي هتفت للاعبين بحفاوة شديدة في مباراة اليوم".

وتوج لاعبو الأهلي بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز العريض على الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث التي جمعتهما عصر اليوم السبت على استاد آل نهيان، بعد نهاية المباراة النهائية لمونديال الأندية التي جمعت تشيلسي الانجليزي مع بالميراس البرازيلي وانتهت بفوز البلوز بهدفين مقابل هدف.