شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم طلائع الجيش فى ثالث جولات قبل نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3/0، فى إطار الجولة الثالثة بدور قبل نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022.

ويسعى فريق النادى لأهلى إلى مواصلة التألق للمحافظة على اللقب ومصالحة جماهيره، فى ظل خسارة لقب كأس مصر فى الموسم المنقضى من خلال الحفاظ على لقب الدورى.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.

وشهدت قمة الدور الأول من دورى سيدات الطائرة فوز الأهلى بنتيجة 3/0 والتى أقيمت على صالة الشرقية للدخان.

ويطمح فريق الأهلي فى الفوز بمواجهات الدور الثانى من أجل مواصلة الزحف والاحتفاظ باللقب، ويسعى فريق نادى الزمالك لتصحيح الأوضاع هذا الموسم، من أجل المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جينيس بتحقيقه عدد مرات فوز متتالٍ فى المباريات.