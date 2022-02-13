شكرا لقرائتكم خبر عن الحاوي: بطولة إفريقيا 2012 كانت صعبة.. وفي آخر أيامي اتعلمت أجيب أهداف بدماغي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد سليمان، نجم الأهلي، والذي قرر اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، عن كواليس الجلسات التي عقدوها للتعامل مع الظروف الصعبة قبل المشاركة في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية، وعن أصعب بطولة خاضها مع الأهلي.

وعن أصعب بطولة توج بها، قال خلال تصريحات تليفزيونية: "كان فيه بطولة أفريقيا 2012 بعد أحداث بورسعيد مكنش فيه ملعب نتمرن عليه ومكنش فيه مسابقة والظروف المادية في النادي كانت صعبة والسفر، كان ممكن يوصل رحلة السفر لتلاتة ترانزيت، ولكن قدرنا نعدي الظروف الصعبة والتتويج بالبطولة، وكان دايما حسن حمدي ومحمود الخطيب يقولولنا الظروف الصعبة دايما بتظهر لعيبة الأهلي، وسميناها بطولة الشهداء وكل البطولات اللي حققتها كانت الأغلى".

وعن كواليس الظروف الصعبة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، قال: "كان فيه اجتماعات مع الخطيب وحسام غالي وسيد عبد الحفيظ وقعدنا مع بعض كلعيبة وقلنا كل حاجة بتتحسب علينا ولو قدر الله لعيبة المنتخب كانت موجودة وفيه إصابات كنا إحنا هنلعب، ودايما مقولة، حط قلبك في الملعب قبل رجلك، والحمد لله عدينا الماتش الاولاني، وكان عندنا حلم اننا تواعدنا لسنة اللي فاتت اننا هنرجع ونحقق مركز افضل وقعدنا مع بعض النهاردة وقلنا لازم نحقق مركز تالت زي السنة اللي فاتت ومنقلش عنه".

وفيما يخص قرار اعتزاله وعن اختيار التوقيت، قال: "لاعب الكرة بيحب يلعب وأنا قعدت فترة طويلة على الدكة وأنا الحمد لله مبتكلمش ومعملتش مشاكل في النادي ومش عايز لحتة الزعل عشان مبلعبش واستخرت ربنا وراضي عن اللي عملته مع النادي والقفلة حلوة وراضي عن كل اللي عملته مع الأهلي".

وأضاف: "آخر أيامي تعلمت أجيب أهداف بدماغي وكنت بتفرج على عماد متعب وحتى بعد ما بطل كنت بجيب فيديوهات ليه بشوفه ازاي بيتحرك جوه الـ18 وفيه حاجات تعلمتها من عماد جوه الـ18 وبتشرف بيه وبالجيل الذهبي اللي تعاملت معاهم، والموضوع كان صعب بالنسبالي اني افقد لاعب او اتنين من الجيل الذهبي ولكن هذا من الثوابت داخل الأهلي انه جيل بيسلم جيل وهو اللي مخلي الأهلي رقم واحد".

وتابع: "إحنا كلاعبين كبار بنقعد مع اللعيبة الصغيرة ونديهم الثقة زي ما كان بيحصل معانا واحنا صغيرين عشان منحطش اللعيبة الصغيرة تحت ضغط وهو مش غريب وهو عارف الدنيا لانه متربي على كده وعشان كده لاعب الأهلي مختلف، وزعلنا على مباراة بالميراس واي مباراة بنخسرها لازم نزعل واي مباراة خسرناها بنستنى المباراة اللي بعدها عشان نعوض الهزيمة".

وحرص على توجيه الشكر لجماهير الأهلي قائلا: "اشكر جمهور الأهلي على دعمي دايما ويارب يكون راضي عن اللي عملته مع الأهلي وانا راضي عن المجهود اللي بذلته".

وعن موسيماني قال: "موسيماني جاي الأهلي وعنده طموح وعارف إنه أكبر ناد وعايز يعمل لنفسه اسم ويحقق بطولات وقلت اللي عايز بطولات لازم ييجي الأهلي لانه مش بيبص غير على البطولات، وعن انتقاده من الجماهير، أشار إلى أنه طبيعي لأن جمهور الأهلي لا يحب الخسارة والتعادل عنده مثل الخسارة والجمهور كان زعلان لخسارة الدوري والسوبر، وشخصية لاعب الأهلي زي الجمهور مبيحبش الخسارة ويحب يبقى رقم 1".

وعن أهم أهدافه في مشواره مع الأهلي، قال: "هدف في نهائي 2012 ضد الترجي وكان هناك العديد من الأهداف الغالية، مشيرا إلى أنه سيجلس مع زملائه لتحديد وجهته القادمة بعد الاعتزال، ورغم الوقت الطويل مع الكرة ولكن حسيت انه وقت قصير".