شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي: إنفانتينو عبر عن سعادته بالأهلي.. والجماهير هي الأعظم بالكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر خالد مرتجى، رئيس بعثة الأهلى في كأس العالم للأندية، عن سعادته بما حققه الفريق في بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج بالميدالية البرونزية بعد الفوز على الهلال برباعية نظيفة.

وقال خالد مرتجى، في مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مبروك للنادى الاهلى وجماهيره أفضل جمهور في العالم على الحلوة والمرة مع الفريق والداعم الأول وهو سبب عظمة النادى الأهلى".

وأضاف مرتجى: "إحساس كبير جدا لما تكون رئيس البعثة وتحقق ميدالية وربنا جبر بخاطرنا وحصد الميدالية البرونزية لرد الجميل لجماهير الأهلى بعض أفضالهم لمؤازرتهم في هذه البطولة".

وتابع: "إنفانتينو عبر عن سعادته وفخره بما يقدمه الأهلى من مستوى في البطولة، وكذلك مالكة نادى بالميراس بقيمة النادى والجماهيريه التي يحظى به، وسالجادو قال ما حققه الأهلى فى هذه النسخة هو إعجاز فى ظل هذه الظروف التى تعرض لها".

واستطرد: "فخور بتواجدى بين هذا الحشد الكبير في بطولة عالمية، والأهلى يمتلك فريقين لا فرق بين الأساسى والاحتياطى وهذه البطولة أكبر دليل على كلامى بعد تألق الفريق في غياب العديد من اللاعبين المهمين في الفريق".

واختتم: "موسيمانى حقق العديد من الإنجازات مع النادى الأهلى في وقت قصير وكلنا في ضهره وبندعمه والتجديد له قرار مجلس إدارة النادى الأهلى ولكن ما يقدمه يستحق عليه الكثير".