طاهر أبو زيد: أحمد عبدالقادر سيعوض رحيل السعيد عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد طاهر أبو زيد، لاعب الأهلي السابق، أن اللاعب أحمد عبدالقادر سيعوض رحيل عبدالله السعيد عن القلعة الحمراء، مؤكدًا أن لاعب مهاري ويملك العديد من الحلول.

وسجل عبد القادر هدفا في فوز الأهلي أمام الهلال بنتيجة 4-0، ليساهم في حصد فريقه للميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية.

وقال أبو زيد في تصريحات لقناة MBC مصر:" أحمد عبدالقادر هيعوض رحيل عبدالله السعيد عن الأهلي، لاعب مهاري جدا وعنده الرؤية و يملك العديد من الحلول، لكنه محتاج "يتغذى شوية".

وأضاف:" لو كان هناك كسور في المنتخب المصري في أمم أفريقيا فهي كانت بسبب عدم وجود لاعب مثل أحمد عبدالقادر في مركز صانع اللعب".

وتابع:" أحمد عبدالقادر في السابق لم يكن يشارك كأساسي مع الأهلي، لكنه أمام الهلال كانت مناسبة للإعلان عن نفسه بقوة".

وأكمل:"الأهلي لديه 2 صناع ألعاب والمنتخب لا يملك صانع لعب وهذه نقطة ستنال اهتمام كيروش خلال الفترة المقبلة، وكيروش لابد أن يفكر في عناصر لديها الإبداع في مباراتي الحسم أمام السنغال ولا مجال للتحفظ".

وأتم تصريحاته: "منتخب مصر عانى فنيا في الشق الهجومي ولا يمكن أن يصنع ذلك لاعب بمفرده،لابد أن يكون هناك صانع ألعاب وهذا ما افتقدناه في أمم أفريقيا الأخيرة".