اتحاد الكرة يهنئ الأهلي ببرونزية كأس العالم الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام التهنئة للنادي الأهلي بمناسبة فوز فريقه الأول لكرة القدم بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية.

وجاء في التهنئة التي أرسلها اتحاد الكرة إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن هذا الفوز الكبير والآداء الرائع الذي كان عليه فريق النادي الأهلي المصري يضاف إلى سجل الشرف في تاريخ الكرة المصرية.

وفاز الأهلي على الهلال السعودي بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت على المركز الثالث بالبطولة، ليحقق البطل الأفريقي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.

واستطاع الأهلي في مشاركته السابعة أن يحرز الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي (2006) و(2020)، في المقابل حقق فريق الهلال المركز الرابع في مشاركته الثانية.