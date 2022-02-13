"لا نشك في إنجازاته".. الأهلي يعلق على مستقبل موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، ورئيس بعثة فريق الكرة في الإمارات، عن مستقبل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مع القلعة الحمراء.

وقال مرتجي في تصريحات هاتفية عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" اليوم السبت :"لا يوجد شك في تحقيق موسيماني للإنجازات، لكن القرار يعود لمحمود الخطيب ولجنة التخطيط".

وأضاف :"موسيماني حقق إنجازات كبيرة في وقت قصيرة".

وكشف مرتجي خلال تصريحاته رسالة من محمود الخطيب (رئيس النادي الأهلي) بعد الحصول على برونزية كأس العالم للأندية.

مرتجي قال :"الخطيب قال لي فور نزول الفريق للقاهرة يتم غلق صفحة كأس العالم للأندية والتفكير في بطولة دوري أبطال أفريقيا والتتويج باللقب الـ11".

مرتجي واصل تصريحاته :"الأهلي أثبت للجميع أننا زعماء أفريقيا والعرب، الأهلي بمن حضر لا يوجد لاعب أساسي واحتياطي للفريق هدف اللاعبين أن يكون الأهلي رقم 1".

وأنهى مرتجي تصريحاته :"جياني إنفانتينو قال لي (وشي حلو عليكم)، انتم أعظم فريق في أفريقيا".

واستطاع الأهلي أن يتوّج بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخ القلعة الحمراء والثانية على التوالي بعد الفوز الكاسح على حساب الهلال السعودي بنتيجة (4-0).