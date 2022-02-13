وليد سليمان يكشف كواليس قرار الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد وليد سليمان، لاعب الأهلي، أن عقده مع القلعة الحمراء ينتهي هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه لن يجد فرصة أفضل من الحصول على المركز الثالث بمونديال الأندية للإعلان عن قرار الاعتزال.

وأعلن وليد سليمان، نجم النادي الأهلي، اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي 2021/2022، وذلك بعد أقل من ساعتين من نهاية مباراة الفريق أمام الهلال السعودي بكأس العالم للأندية 2021 المقامة بالإمارات.

وقال سليمان في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية:" طموحنا كان تحقيق مركز افضل من العام الماضي، وتوقيت إعلان قرار الاعتزال جيد، في ظل تواجد جماهير الأهلي في الاستاد وهناك علاقة تربطني بهم قبل قدومي حتى للفريق".

وأضاف:" من فترة كنت اتحدث مع بعض المقربين بشأن قرار اعتزالي من الذين اثق في رأيهم ومنهم محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة ".

وتابع:" تلقيت عروضا قبل كأس العالم للأندية من بعض الأندية في مصر، لكن شكرت الناس وقفلت الباب وقولت لهم لن استطيع ارتداء قميص غير الأهلي وانتظر توقيت مناسب لإعلان قرار الاعتزال".

وأكمل:" التوقيت كان مناسب جدا بالنسبة لي، حين تحدثت مع محمود الخطيب من فترة وقلت له اتحدث معك كوالدي وقالي هذا ليس توقيت مناسب والقرار في النهاية يعود لك، فقلت له لن استطيع ارتداء قميص غير الأهلي فقال لي ننتنظر بعد كأس العالم للأندية لانك تستاهل شيء كبير".

وأتم تصريحاته: "تحدثت معه في كأس العالم وقالي لي أنا اعرف ماذا تريد أن تقول، وبالنسبة لي راضٍ عما حققته مع الأهلي وأرى أن هذا التوقيت جيد فقال لي توكل على الله".

يذكر أن صاحب الـ37 عاما انتقل إلى الأهلي قادما من إنبي عام 2011 مقابل ثمانية ملايين جنيه بعد منافسة مع الزمالك على ضمه، ليقضي 11 عاما بين أسوار القلعة الحمراء ويصبح أحد قادة الفريق ويحقق العديد من الألقاب.