شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي: الأهلي متعود دايما يبقى على منصة التتويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ حسام غالي، عضو مجلس لإدارة النادي الأهلي، جماهير النادي بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، مؤكدا: "أبارك لجماهير الأهلي والجهاز الفني والإدارة والأهلي دائما طامع في الأفضل وفي هذه النسخة كنا نطمع في مركز متقدم ولكن نحمد الله لأننا منقدرش وفي البطولات الجاية ناخد حاجة افضل من كده".

وقال خلال تصريحات تليفزيونية: "الأهلي متعود دايما يبقى على منصة التتويج وعدم التواجد على المنصة بيكون شيء مؤسف لينا، ومتفاجئتش من مباراة الهلال وكنت شايف التركيز على لعيبة الأهلي وكان باين من أولى دقيقة التركيز والنتيجة مشت زي ما احنا عايزين".

وأضاف: "الترشيحات للهلال كانت محفز لينا والأهلي فريق كبير بيخش قدام أي منافس معندوش غير هدف واحد وهو الفوز وهو ما تحقق في مباراة الهلال، والأهلي لا يتأثر باي ظروف وزي ما بنقول الأهلي بمن حضر وأول مباراة اللعيبة عملت اللي عليهم وكانوا رجالة وما وفقناش في مباراة بالميراس وزي ما قلتلك الأهلي بمن حضر".

وتابع: "زاملت وليد سليمان في الملعب وهو اخلص للنادي وكنت أتمنى يختم حياته بشكل جيد وربنا كتبهاله وان شاء الله يكون هناك تتويج ببطولة افريقيا والدوري عشان يكون افضل تتويج لوليد في اعتزاله مع الكرة، وأتمنى له مسيرة جيدة حتى نهاية الموسم ونجاحه في مسيرته بعد الاعتزال زي ما كان مع الكورة".

وعن الفرق في كأس العالم عن النسخات الماضية قال: " تقام في بلدنا الثاني ووسط جمهورنا وعيشنا في أجواء البطولة واشكر مجلس أبو ظبي، والأهلي تاواجد كثيرا في الامارات وجربنا اكثر من حدث ودايما وشها حلو علينا وبشكرهم واشكر مدينة أبو ظبي على التنظيم الأكثر من رائع".