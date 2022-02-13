شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي في الإمارات تحتفي بالجهاز الفني واللاعبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعداد كبيرة من جماهير الأهلي في الإمارات حرصوا على التواجد أمام فندق إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للاحتفاء بفوز الفريق بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.
وشهد فندق الإقامة توافد عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية في الإمارات ومشجعي الفريق، الذين حرصوا على توجيه التحية والهتاف للجهاز الفني واللاعبين على الإنجاز الكبير.
وتوج الفريق بالميدالية البرونزية في المونديال، بعد أن تغلب على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث.
حقق النادى الأهلى رقما مميزا في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، بعد تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية، بعدما اكتسح الهلال السعودي برباعية نظيفة.
وأصبح النادى الأهلى أكثر نادٍ تتويجا بالميدالية البرونزية في تاريخ كأس العالم، متخطيا نادى مونتيرى المكسيكى الذى نجح في التتويج بميداليتين برونزيتين فقط، ويصل الأهلى للميدالية الثالثة.
وحصد النادى الأهلى الميدالية البرونزية للمرة الثالثة فى تاريخه بعدما سبق وحققها في عامى 2006 و2021، بعدما اكتسح الهلال السعودى برباعية نظيفة.
سجل رباعية الأهلى ياسر إبراهيم "هدفين"، أحمد عبد القادر وعمرو السولية، وقدم الأهلى عرضا رائعا على مدار الـ90 دقيقة ومنذ بداية المباراة ونجح فى إسقاط الهلال برباعية نظيفة.