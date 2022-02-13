شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي في الإمارات تحتفي بالجهاز الفني واللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعداد كبيرة من جماهير الأهلي في الإمارات حرصوا على التواجد أمام فندق إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للاحتفاء بفوز الفريق بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

وشهد فندق الإقامة توافد عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية في الإمارات ومشجعي الفريق، الذين حرصوا على توجيه التحية والهتاف للجهاز الفني واللاعبين على الإنجاز الكبير.

وتوج الفريق بالميدالية البرونزية في المونديال، بعد أن تغلب على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث.