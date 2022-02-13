7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 12 / 2 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها إعلان وليد سليمان، نجم النادى الأهلى، اعتزاله كرة القدم نهاية الموسم الحالى بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية.

الأهلي يكتسح الهلال السعودى برباعية ويحصد برونزية المونديال للمرة الثالثة

حصد فريق الكرة بالنادي الأهلي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات بعدما حقق فوزاً كاسحاً على الهلال السعودى برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

أعلن وليد سليمان، نجم لنادى الأهلى، اعتزاله كرة القدم نهاية الموسم الحالى بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية. وكتب الحاوى، عبر حسابه على إنستجرام، "الحمد لله.. الذى أعطانى أكثر ما تمنيت، هى اللحظة الأصعب لى فى حياتى كلاعب كرة القدم بأن أختار التوقيت الذى أتوقف فيه عن ممارسة معشوقتى كرة القدم فى أعظم نادٍ فى الكون، وأتوقف عن الدفاع كلاعب عن ألوان نادينا العظيم بطل القرن الأفريقي".

حقق نادى الزمالك تعادلا قاتلا أمام بترو أتلتيكو بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.