شكرا لقرائتكم خبر عن رقص وغناء لاعبى الاهلى أثناء الاحتفال فى حافلة الفريق على أنغام أغنية "سالكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش لاعبو الاهلى فرحة عارمة خلال الوقت الحالي بسبب الفوز بالميدالية البرونزية مؤخراً ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للأندية، على حساب فريق الهلال السعودي، برباعية نظيفة، منحته المركز الثالث للعام الثاني على التوالي، وهو الأمر الذى ظهر جليا خلال فيديو نشره متوسط ميدان المنتخب المصري والأهلى عمرو السولية عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وشهد الفيديو وصلة رقص من جانب اللاعبين على أغنية "سالكة".



ياسر ابراهيم

ونجح الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادى الأهلى، خلال البطولة في تخطي البرتغالي مانويل جوزيه، مدرب الأهلي الأسبق، في تاريخ بطولات كأس العالم للأندية، بعدما قاد الأهلى للبرونزية الثالثة في تاريخ النادى.



لاعبى الاهلى

وتعد بطولة كأس العالم للأندية أول بطولة يتفوق فيه الجنوب أفريقى على مانويل جوزيه مع النادى الأهلى، بعدما حقق البرونزية الثانية له كمدرب مقابل واحدة للبرتغالى، بالإضافة إلى التفوق الكبير في نتائج الأهلى تحت قيادة الجنوب أفريقى في مرتين مقابل ثلاث مرات لجوزيه.

على جانب آخر قال طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن مباراة الأهلي والهلال السعودي شهدت تشجيعا كبيرا من الجماهير، حيث كان الاستاد ممتلئ عن بكرة أبيه، متابعا: "الجماهير كانت مالية الاستاد في مباراة الأهلي، والجماهير الإماراتية كانوا بيشجعوا الأهلي وقدموا كل الدعم وكرم الضيافة وكنا واثقين في لاعبتنا لأنهم رجالة وعايزين يعملوا حاجة".

أضاف قنديل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع عبر قناة ON: "كنا مطمئنين وواثقين في لاعبي النادي الأهلي ويبقى التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وهما كانوا رجالة وده كان واضح في جديتهم من بداية المباراة، وأتمنى تحقيق المركز الأول في البطولة العام المقبل".