شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: أفضل فرصة للاعتزال بعد التتويج بالبرونزية ومع جمهور الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث وليد سليمان، نجم الأهلي، والذي قرر اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، عقب تتويج فريقه بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، عقب الفوز العريض على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.

وقال الحاوي، خلال تصريحات تليفزيونية: "عقدي مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ومكنتش هلاقي فرصة للاعتزال أفضل من ذلك والتوقيت مناسب وربنا كتب لنا نحقق مركز تالت، وكان طموحنا نحقق حاجة أفضل من السنة اللي فاتت، واخترت التوقيت المناسب والاستاد متواجد به جمهور الأهلي اللي بتربطني بيه علاقة قوية وعشان كده بشكر ربنا".

وأضاف: "بقالي فترة بتكلم مع ناس قريبين مني ومنهم محمود الخطيب ومينفعش البس تيشرت تاني غير الأهلي وجالي عروض إني ألعب سنة ونص أو موسمين ورفضت العروض، وشكرت الناس وقلت مش هينفع العب في مكان تاني غير الأهلي، وأشكر ربنا على إننا حققنا مركز كويس وتوقيت الاعتزال كان كويس".

وعن تفاصيل حواره مع الخطيب قال: "لما اتكلمت مع كابتن محمود الخطيب وقلت له عايز آخد رأيك وقالي الموضوع يرجع لك لو قادر تكمل كمل، وقلت له مش هينفع البس تيشرت غير الأهلي وقالي نستنى لكاس العالم وقالي انت تستاهل حاجة كبيرة وعايز اعملك حاجة كبيرة وتكلمت معاه وقلت له شايف التوقيت كويس وقالي انا عارف انت جاي تقول ايه، وقلت له الموضوع يرجعلك وقلت له مرتاح وراضي عن اللي عملته والتوقيت مناسب وقالي خلاص توكل على الله".

وأضاف: "بعد مشاركتي بثلاث دقائق في مباراة الهلال دموعي نزلت ومكنتش متوقع ردود الأفعال تكون كده وفيه علاقة تربطني بجمهور الأهلي وأنا اللاعب الوحيد اللي الجمهور نادى له وانا بلعب ضد الأهلي، ومهما عملت مش هوفي جمهور الأهلي واللي عمله معايا طول مسيرتي وبشكره وبشكر مجلس الإدارة والجهاز الفني وكل اللي عملت معاهم وعمال النادي، وراض عن كل اللي عملته".

وأردف: "فيه حاجات غيرت دماغي، وروحت منتخب مصر قبل انتقالي للأهلي وخدت احسن لاعب في مصر قبل ما العب للأهلي، والمسئولين قالولي انت لاعب كويس وعايزين نجيبك لينا كام سنة، وكنت عايز أعمل تاريخ ورصيد ومن الحاجات اللي فرقت وخلتني عايز أعمل رصيد جوه النادي زي اللعيبة الكبار السابقين والناس في الملعب بتهين نفسها في التدريب وكان لازم ابقى زيهم واتحمل المسئولية وفيه ثوابت غيرت تفكيري خالص وخلتني ابص لقدام زي اللعيبة الموجودة".

واختتم: "لعبت سنة في انبي وخدت وعد اني بعد سنة هروح الأهلي وكان هدفهم ياخدوا الدوري، وروحت انبي ومتوفقناش ولكن كانوا عند وعدهم ووافقوا أروح للأهلي".