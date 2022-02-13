شكرا لقرائتكم خبر عن القيعي: وليد سليمان عُرض على الأهلي قبل انتقاله لإنبي وتألقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، عن كواليس انتقال وليد سليمان من إنبي للأهلي وكواليس الصفقة التي تعثرت كثيرا.

وقال القيعي خلال تصريحات تليفزيونية: "وليد سليمان جه الأهلي وهو ناشئ وراح إنبي ومكنش واضح قدامنا إنه وليد سليمان وراح إنبي وكسر الدنيا وبقى كل سنة نتكلم عن لعيبة وينصحونا بضم وليد".

وأضاف: "اقتربنا كثيرا من ضم وليد سليمان وجاله انهيار عصبي، واتنقل للمستشفى وكان بامكانه فسخ عقده لأنه صحيا مش قادر يكمل وفي الفجر حد خده من قطاع البترول بإنبي وطلع على الوزير سامح فهمي واتنقل من بتروجت لإنبي وهو قالهم عايز أروح الأهلي، ولكنهم رفضوا".

واختتم: إلى أن حان الحين ووصلنا إلى 8 ملايين جنيه ووافقنا على الصفقة والزمالك كان يريده وقدم عرضا بـ6 و7 ملايين جنيه، وإنبي قالنا لو الزمالك مقدمش عرض لشراء وليد بأكثر من 8 ملايين هيبقى بتاعكم ونجحنا في ضمه بعد ذلك".