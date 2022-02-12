السعيد يعتزل اللعب دوليا

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وقال عبدالله السعيد عبر حسابه الرسمي في تويتر «في البداية كنت أتمنى أن نعود بكأس أمم أفريقيا كي نسعد كل الناس بعد المشوار الطويل في البطولة لكن قدر الله وما شاء فعل».
وأضاف «الحمدلله تشرفت بارتداء قميص منتخب مصر وتمثيل بلدي لسنين طويلة في كل المراحل السنية، ناشئين وشباب حتى وصلت للمنتخب الأول. أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين الذين تشرفت بالعمل معهم في كل المراحل».
وتابع «اليوم أعلن اعتزالى اللعب الدولي مع منتخب مصر الأول بعد كل هذه السنوات التي تشرفت فيها بتمثيل بلدي».
وأوضح السعيد أنه كان قد استقر على القرار قبل البطولة الأفريقية وكان يتمنى التتويج بها ليكون أفضل ختام لمشواره الدولي، وأضاف «الحمدلله على كل حال. في النهاية كل التوفيق لزملائي اللاعبين والجهاز الفني في الفترة المهمة المقبلة وإن شاء الله نتأهل لكأس العالم».
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