شكرا لقرائتكم خبر 47,395 عضوا بعمومية الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك المصري فوز مرتضى منصور برئاسة القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات مقبلة.

وقالت اللجنة القضائية وفقا للموقع الرسمي للزمالك أمس، «إن الجمعية العمومية التي عقدت أمس الأول، شهدت حضور 47,395 عضوا للجمعية العمومية».

وأضافت «أسفرت نتائج فرز الأصوات عن فوز قائمة مرتضى منصور بالكامل».

وأوضحت «فاز مرتضى منصور بمقعد الرئاسة بعد أن حصل على 21,109 أصوات، ومصطفى هدهود بمنصب نائب الرئيس وحصد 18,824 صوتا، وخالد لطيف بمنصب أمين الصندوق بحصوله على 20,852 صوتا».

وأشارت اللجنة إلى فوز كل من جمال عبدالحميد وأحمد مرتضى منصور وعلاء الدين ناجي وعلاء مقلد ومريم نصحي وسليمان وهدان بالعضوية فوق السن.

وأضافت أن العضوية تحت السن، فاز بها كل من بسنت سيد جوهر ومحمود طه وأحمد دعبس.