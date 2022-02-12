شكرا لقرائتكم خبر مبابي يواصل تألقه مع جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزز فريق باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على رين 1 / 0 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأول في الجولة الـ24 من المسابقة.

ويدين سان جيرمان بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيليان مبابي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليرفع عدد أهدافه إلى 13 هدفا في وصافة ترتيب الهدافين، حيث يتصدر القائمة مهاجم موناكو وسام بن يدر برصيد 14 هدفا.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد رين عند 37 نقطة في المركز الرابع.