مبابي يواصل تألقه مع جيرمان

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ويدين سان جيرمان بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيليان مبابي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليرفع عدد أهدافه إلى 13 هدفا في وصافة ترتيب الهدافين، حيث يتصدر القائمة مهاجم موناكو وسام بن يدر برصيد 14 هدفا.
ورفع سان جيرمان رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد رين عند 37 نقطة في المركز الرابع.
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