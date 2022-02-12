شكرا لقرائتكم خبر «كاس» تقرر غدا.. فالييفا مدانة أم بريئة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تترقب متسابقة التزلج الفني، الروسية كاميلا فالييفا يوم غد لمعرفة ما إذا كان بإمكانها المشاركة في منافسات السيدات بأولمبياد بكين من عدمه، بداية من اليوم التالي في أعقاب ظهور نتيجة إيجابية لتعاطيها المنشطات.

وذكرت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) أمس، أنها تعتزم إصدار القرار بشأن القضية، التي شهدت انضمام الاتحاد الدولي للتزلج للطعون المقدمة من اللجنة الأولمبية الدولية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، ضد الحكم السابق من لجنة الأخلاقيات التابعة للوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، لرفع الإيقاف الموقت عن فالييفا.

وذكرت كاس أن اللجنة المكونة من 3 رجال ستعقد جلسة استماع عبر الفيديو اليوم مع كل الأطراف، وأنه بعد التداول «من المتوقع أن يتم إبلاغ كل الأطراف بالقرار بعد ظهر الاثنين».

ويترأس اللجنة الإيطالي فابيو لوديكا والمحكمان الآخران هم الأمريكي جيفيري بينز والسلوفيني فيسنا بيرجانت راكوسيفيتش.

وبعد أخذ عينة من فالييفا (15 عاما) يوم 25 ديسمبر الماضي في البطولة المحلية وتحليلها في ستوكهولم، ظهرت نتيجة سلبية لدواء القلب المحظور «تريميتازيدين» الثلاثاء الماضي.

وأوقفت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات فالييفا موقتا، ولكن تم رفع هذا الحظر في اليوم التالي من قبل لجنة الأخلاق، بعد طعن من الرياضية الروسية التي لعبت دور البطولة في فوز فريق اللجنة الأولمبية الروسية بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق الاثنين الماضي.

ولم يتم منح الميداليات حتى الآن وسط إجراءات قانونية، ولن يتم صدور قرار بشأن الحدث حتى يتم الفصل في القضية بالكامل، وفقا للوكالة الدولية للاختبار التي تتولى أمور المنشطات خلال الألعاب الأولمبية.

ووفقا للوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، فإن نتائج الاختبار وصلت متأخرة بسبب موجة أخرى من فيروس كورونا، وزيادة في المرض بين العاملين في المعامل وقواعد الحجر الصحي.

وأعربت اللجنة الأولمبية الدولية أمس، عن ثقتها في أن القسم المخصص في دورة الألعاب سيصدر حكمه قبل بداية منافسات السيدات، حيث تعد فالييفا المرشحة الأبرز لنيل الميدالية الذهبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الأولمبية الدولية للصحفيين مارك أدامز «نريد أن نرى الإجراءات القانونية الواجبة، ونريد أن نراها في أسرع وقت ممكن. نريد أن نرى الأمر تمت تسويته في أسرع وقت ممكن».

وأضاف «كلنا نريد أن نرى التركيز على الرياضة وليس على قضايا المنشطات المحتملة».