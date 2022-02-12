بورتو يتعادل مع لشبونة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعادل فريق بورتو مع ضيفه سبورتينج لشبونة 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة الـ22 من الدوري البرتغالي لكرة القدم. وسجل هدفي بورتو فابيو فييرا ومهدي طارمي في الدقيقتين 38 و78، فيما سجل هدف سبورتينج لشبونة باولينيو ونونو سانتوس في الدقيقتين الثامنة و34. وشهدت المباراة طرد لاعب لشبونة سيباستيان كواتس في الدقيقة 49. ورفع بورتو رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد لشبونة عند 54 نقطة في المركز الثاني.

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