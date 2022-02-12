كلينسمان يستبعد الجمع بين هالاند وليفاندوفسكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استبعد المدير الفني الأسبق للمنتخب الألماني يورجن كلينسمان انضمام لاعب بوروسيا دورتموند، النرويجي الدولي أرلينج هالاند إلى صفوف نادي بايرن ميونخ، على الأقل في ظل وجود النجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي.

وفي مقابلة مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية، قال كلينسمان الذي كان درب نادي هيرتا برلين في الدوري الألماني في الفترة الأخيرة عن إمكانية الجمع بين المهاجمين في النادي البافاري» بالنسبة لي، لن يكون هذا مزيجا مثاليا».

وأضاف كلينسمان «إن الاثنين يلعبان في مركز رأس الحربة وسيعترض كل منهما سبيل الآخر، مشيرا إلى أن ليفاندوفسكي وهالاند سيتواجدان في نفس المكان في الوقت نفسه».

وأوضح كلينسمان أنه إذا كان بايرن يفكر في الوقت الراهن في ضم هالاند المطلوب من أبرز الأندية الدولية فإنه بالتأكيد سينتظر إلى أن يرحل ليفاندوفسكي.

يذكر أن هالاند يمكن أن يرحل الصيف المقبل عن ناديه بوروسيا دورتموند لأن عقده يضمن بند تخارج يسمح بفسخ العقد مقابل نحو 75 مليون يورو.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي (33 عاما) مع بايرن بعد الموسم الحالي، ويطمح مسؤولو النادي البافاري إلى تجديد العقد مع ليفاندوفسكي الفائز بلقب أفضل لاعب لكرة القدم رجال في العالم من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عن عام 2021.