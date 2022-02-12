النور يتصدر شباب اليد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر فريق النور بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد درجة الشباب برصيد 22 نقطة، بعد فوزه على الصفا 24 - 22 في ختام منافسات الجولة الـ12، فيما واصل الخليج ملاحقته للنور برصيد 20 نقطة، عقب فوزه على العمران 46 - 30. وأسفرت نتائج بقية مباريات الجولة عن فوز المحيط على السلام 31 - 26، ومضر على الأهلي 43 - 26 والترجي على القارة 32 - 27. ويلتقي في الجولة المقبلة، الترجي مع النور، والقارة مع السلام، والعمران مع الصفا، فيما يلتقي المحيط مع الأهلي.

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