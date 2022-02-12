بعد مباراة ماراثونية.. تشيلسي يفوز على بالميراس ويتوّج بلقب كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

توّج تشيلسي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية، بعد فوزه مساء السبت على بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في نهائي مونديال الأندية.

تقدم تشيلسي في النتيجة عن طريق مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 55 من ضربة رأسية.

وأدرك بالميراس التعادل عن طريق لاعبه رافائيل فيجا من ركلة جزاء في الدقيقة 64، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليحتكم الفريقين إلى الأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة الـ12 من زمن الشوط الإضافي الثاني، نجح تشيلسي في تسجيل الهدف الثاني عن طريق لاعبه الألماني كاي هافيرتز من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بهدفين مقابل هدف على بالميراس، ويتوّج بلقب كأس العالم للأندية.

ودخل تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ميندي/ الدفاع: أنطونيو روديجر - تياجو سيلفا - أندرياس كريستينسن/ الوسط: هودسون أودوي- ماتيو كوفاسيتش - كانتي - سيزار أزبيلكويتا/ الهجوم: ماسون مونت - روميلو لوكاكو - هافيرتز.

وخاض بالميراس المباراة النهائية بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: ويفرتون/ الدفاع: ماركوس روشا ، لوان ، جوستافو جوميز، خواكين بيكيريز/ الوسط: دانيلو ، زي رافاييل، رافائيل فيجا/ الهجوم: دودو، جوستافو سكاربا، رون.

وكان بالميراس البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، قد تأهل إلى المباراة النهائية بكأس العالم للأندية بعد تخطيه عقبة الأهلي المصري بهدفين نظيفين، فيما تأهل تشيلسي الإنجليزي، بطل أوروبا، إلى نهائي البطولة بعد فوزه على الهلال السعودي بهدف نظيف.