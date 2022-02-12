شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. كأس العالم للأندية تمنح موسيماني أول تفوق على جوزيه مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادى الأهلى، في تخطي البرتغالي مانويل جوزيه، مدرب الأهلي الأسبق، في تاريخ بطولات كأس العالم للأندية، بعدما قاد الأهلى للبرونزية الثالثة في تاريخ النادى.

وتعد بطولة كأس العالم للأندية أول بطولة يتفوق فيه الجنوب أفريقى على مانويل جوزيه مع النادى الأهلى، بعدما حقق البرونزية الثانية له كمدرب مقابل واحدة للبرتغالى، بالإضافة إلى التفوق الكبير في نتائج الأهلى تحت قيادة الجنوب أفريقى في مرتين مقابل ثلاث مرات لجوزيه.

ونستعرض في التقرير التالى أرقام موسيمانى في مقابل جوزيه في بطولة كأس العالم للأندية في التقرير التالى:

جوزيه مع الأهلى

لعب: 7 مباريات

فاز: مباراتين

خسر: 5 مواجهات

سجل: 8 أهداف

استقبل: 11 هدفا

حافظ على شباكه: مباراة واحدة

الإنجازات: البرونزية 2006

موسيماني مع الأهلي

لعب: 6 مباريات

فاز: 4 لقاءات

خسر: مواجهتين

سجل: 6 أهداف

استقبل: 4 أهداف

حافظ على شباكه: 4 مباريات

الإنجازات: برونزيتين 2020 و2021