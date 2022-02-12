شكرا لقرائتكم خبر عن سعيدو سمبوري ينتظم في مران الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم البوركينى سعيدو سمبوري في مران فريق الاتحاد السكندري، بعد العودة من بلاده، حيث شارك اللاعب في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بالكاميرون.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى استفسر عن سبب تخلف سعيدو سمبورى عن العودة إلى مصر والانتظام في مران زعيم الثغر، عقب المشاركة مع منتخب بلاده بوركينا فاسو في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مبارياتها بالكاميرون.

وتواصل حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي الاتحاد السكندري، مع لاعبه سعيدو سمبورى، ووعده الأخير بالعودة إلى تدريب الفريق اليوم.

وكان فريق الاتحاد السكندرى قد فاز بقيادة مديره الفنى حسام حسن على نظيره الجمارك أحد فرق الدرجة الثالثة برباعية نظيفة، وسجل أهداف زعيم الثغر هشام صلاح "هدفين" وعبد الغنى وأحمد راشد كل منهما هدف.

واستعان فريق الجمارك بحارس الاتحاد السكندرى صبحى سليمان ليقوم بحماية مرماهم بعد إصابة حارسيه في اللقاء الودى، وزاد سليمان ببراعة شديدة عن مرماه ضد هجمات زعيم الثغر ومنعهم من زيادة غلة الأهداف.

وقام حسام حسن بإشراك جميع اللاعبين على مدار الشوطين للوقوف على المستوى الفنى لهم، كما خاض الحراس الثلاثة اللقاء، وهم محمد عبد المنصف وأحمد يحيى، بينما شارك حارس الاتحاد صبحى سليمان، بعد إصابة حارس الجمارك.

ويلتقى الاتحاد السكندرى مع إيسترن كومبانى بعد غد الإثنين فى الجولة التاسعة للدورى.