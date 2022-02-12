شكرا لقرائتكم خبر عن فريقا بورجوس وليكلاند سيتي لكرة السلة يزوران الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرصت بعثة فريقي بوروجوس الإسباني وليكلاند سيتي الأمريكي لكرة السلة على القيام بزيارة الأهرامات صباح اليوم السبت، وذلك خلال تواجدهما بمصر على هامش بطولة كأس العالم للأندية.

وجاءت الزيارة بناءً على طلب الفريقين، حيث أكدا أنها فرصة لا تعوض، وعلى أنه من المستحيل أن يكونا في مصر ولا يقومان بزيارة الأهرامات.

وقام أعضاء بعثة الفريقين بالتقاط عدد من الصور التذكارية، والتجول داخل الأهرامات ومشاهدتها عن قرب والاستمتاع بها، وأكدا سعادتهما الكبيرة بهذه الزيارة الرائعة.

وتأهل فريق بوروجوس الإسباني إلى نهائي كأس العالم للأندية بعدما تفوق على الزمالك، بينما تعرض ليكلاند ماجيك الأمريكي للهزيمة من فلامنجو البرازيلي.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير الجاري والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليكلاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.