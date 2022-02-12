القاهرة - سامية سيد -

شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 12 / 2 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها تعادل الزمالك مع بترو أتلتيكو بهدفين لمثلهما فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.