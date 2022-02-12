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أخبار الزمالك اليوم السبت 12 / 2 / 2022

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القاهرة - سامية سيد -  

شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 12 / 2 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها تعادل الزمالك مع بترو أتلتيكو بهدفين لمثلهما فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

حقق نادى الزمالك تعادلا قاتلا أمام بترو أتلتيكو بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

 

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، عن أن لاعيبه شعروا بالإرهاق أمام بترو أتليتكو، قائلاً: "كنت قلقان من المباراة دى من الأول بسبب مشاركة اللعيبة في نهائي أمم أفريقيا".

 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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