شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 12 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 12 / 2 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها تعادل الزمالك مع بترو أتلتيكو بهدفين لمثلهما فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
حقق نادى الزمالك تعادلا قاتلا أمام بترو أتلتيكو بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، عن أن لاعيبه شعروا بالإرهاق أمام بترو أتليتكو، قائلاً: "كنت قلقان من المباراة دى من الأول بسبب مشاركة اللعيبة في نهائي أمم أفريقيا".