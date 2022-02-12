شكرا لقرائتكم خبر عن لفتة طيبة من شيكابالا تجاه ابنه "آدم" في مباراة بترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، على ارتداء قميص مدون عليه اسم ابنه آدم في مباراة بترو أتلتيكو الأنجولى في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، كلافتة طيبة من الفهد الأسمر تجاه نجله الصغير.

وتعادل الزمالك أمام بترو أتلتيكو بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل بترو أتلتيكو الهدف الأول فى الدقيقة 22 عن طريق جيليسون بعد عرضية رائعة لينفرد اللاعب بمحمد أبو جبل ليضعها في شباك الزمالك.

فى الدقيقة 35 سجل بترو أتلتيكو الهدف الثانى مستغلا فاول من الجانب الأيمن للزمالك، ويلعبها جاريدى عرضية من على حدود منطقة الجزاء ويقابلها فيكتور بيدرو نانكى بتسديدة من داخل المنطقة وتهز شباك الزمالك وسط عدم رقابة من مدافعى الزمالك.

أحرز أوباما هدف الزمالك الأول في الدقيقة 57 بعد تمريرات متبادلة مع شيكابالا، انتهت بتسديدة من الأخير داخل منطقة الجزاء لتهز الشباك، ويقترب الزمالك من هدف التعادل.

وخطف محمود حمدى الونش هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 94 بعدما استغل عرضية من أبو الفتوح ليسددها في المرمى لتصدم في قدم مدافع بترو أتلتيكو وتسكن الشباك.

بهذه النتيجة حقق الزمالك أول نقطة في مشواره ليحتل المركز الثالث بالتساوى مع بترو أتلتيكو صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، خلف الوداد صاحب الصدارة بثلاث نقاط، بينما يتذيل ساجرادا المجموعة بدون نقاط.