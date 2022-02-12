رئيس اتحاد كرة السلة: وقف وإحالة صاحب تدوينة دعم نادى بورجوس الإسبانى

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مجدى أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة، أن الاتحاد غير راضى عما بدر من أحد مسؤولى صفحات الاتحاد عبر السوشيال ميديا عقب تدوينه له ظهر منها دعمه لنادى" بورجوس الإسباني"، فى كأس العالم للأندية على حساب نادى الزمالك، موضحًا أن البوست ليس مقصود منه أى شيء، وتابع: "خانه التعبير ولذلك تم وقفه وإحالته للتحقيق".

وأضاف "أبو فريخة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج"مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية أنجى القاضى، عبر قناة "dmc"، أن الاتحاد لا يتفق مع تشجيع أحد لأندية منافسة للأندية المصرية، وتابع:"نعتذر لنادى الزمالك عن خطأ أحد أفراد السوشيال ميديا".

وأكد "أبو فريخة"، أن الأندية الرياضية تمثل إسم مصر وترفعه فى المحافل الدولية، ونادى الزمالك يمثل مصر،وتابع:"الاتحاد غير راضى عن أى حاجة تشجع أولاد بلده".