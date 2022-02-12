شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة ظهر بعد غد الإثنين بمقر القلعة البيضاء؛ لعرض خطط المجلس المنتخب الفترة القادمة إنشائيا ورياضيا.

ونجح المستشار مرتضى منصور وقائمته بالكامل في الفوز بنتائج انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك التي عُقدت على هامش انعقاد الجمعية العمومية للقلعة البيضاء بالأمس، وشهدت مشاركة أكثر من 47 ألف عضو.

ومن المقرر أن يكشف رئيس النادي عن البرنامج الكامل لمجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة، وكيفية العمل على تحقيق طموحات الجمعية العمومية التي وضعت ثقتها الكاملة في قائمته.

ويتكون مجلس إدارة نادي الزمالك من المستشار مرتضى منصور رئيسا، اللواء مصطفى هدهود نائبا للرئيس، خالد لطيف أمينا للصندوق، جمال عبد الحميد، أحمد مرتضى منصور، علاء الدين ناجي، اللواء علاء مقلد، مريم نصحي، سليمان وهدان أعضاء فوق السن، وبسنت سيد جوهر، محمود طه، وأحمد دعبس أعضاء تحت السن.