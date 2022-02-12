شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم العيوني: هدفنا الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة القطن ودرجة عالية من التركيز لدى الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التونسي هيثم العيوني مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري؟، أن الجميع داخل الفريق لديه تصميم على الخروج بنتيجة ايجابية في مباراة الغد أمام القطن الكاميروني في مستهل مباريات المصري بدور المجموعات من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر ، مضيفًا أن الجميع على درجة عالية من التركيز خاصة وأن المباراة تأتي أمام منافس قوي يمتلك خبرات كبيرة.

وعن تأثير عدم لعبه لمباريات رسمية مع الفريق منذ انضمامه لصفوف القلعة الخضراء قبل أسابيع قليلة، أكد العيوني أن الانسجام مع زملاءه بالفريق سيتحقق بمرور الوقت خاصة وأن جميع اللاعبين يتمتعون بخبرات كبيرة تسهم بلا شك في الانسجام السريع فيما بين بعضهم البعض.

جاءت تلك التصريحات في المؤتمر الصحفي والذي عُقد اليوم بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد رومدي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية والذي أداره المنسق الإعلامي للمباراة الكاميروني أنجو أكونوي.