شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: حالتا طرد لاعبي الهلال بمباراة الأهلي مستحقتان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى ناصر عباس، الخبير التحكيمي، أن طرد ماتيوس بيريرا، لاعب الهلال السعودي، نتيجة الخشونة مع عمرو السولية، مستحق؛ لأن هناك نية الإيذاء، ولذلك أشهر البطاقة الحمراء للاعب الهلال، مؤكدا أن البطاقتين الحمراء للاعبي الفريق السعودي مستحقتين.

وقال عباس، في تصريحات لقناة الأهلي، إن طرد محمد كنو، لاعب الهلال، تم لأنه ضرب ياسر إبراهيم، لاعب الأهلي، بنية الإيذاء، مشيدا بدور الفار الذي تدخل وطالب الحكم بطرد لاعب الهلال؛ لأنه لم يشاهد التفاصيل في اللعبة.

وأضاف أنه تم تطبيق التسلل الإلكتروني في هدف الأهلي الملغي نتيجة تسلل أحمد عبد القادر، والقرار صحيح لأن لاعب الأهلي كان في وضعية تسلل.

وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالإمارات، بعدما حقق فوزا كاسحا على الهلال السعودى برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

بهذا الفوز الكبير حصد النادى الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة فى تاريخه بعدما سبق وحققها عامي 2006 و2021.

سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم "هدفين"، أحمد عبد القادر وعمرو السولية، وقدم الأهلي عرضا رائعا على مدار الـ90 دقيقة ومنذ بداية المباراة ونجح في إسقاط الهلال برباعية نظيفة.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: علي لطفي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، أحمد عبد القادر، محمد شريف وطاهر محمد طاهر.

فيما ضم تشكيل الهلال كلاً من: محمد العويس، ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، متعب المفرج، سعود عبد الحميد، جوستافو كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، أندريه كاريلو وموسي ماريجا.