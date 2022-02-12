شكرا لقرائتكم خبر عن العقدة مستمرة.. بترو أتلتيكو الأنجولى لا يعرف الهزيمة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ نادى بترو أتلتيكو الأنجولى على سجله خاليا من الهزائم في المباريات التي تقام في مصر، بعدما نجح في التعادل مع الزمالك على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

بهذه النتيجة يظل نادى بترو أتلتيكو بدون أي هزيمة أمام أندية مصر في المباريات التي تقام في الأراضى المصرية، حيث خاض 4 مباريات في القرن الواحد والعشرين لم يسقط في اى مباراة منها ونجح في الفوز في واحدة والتعادل في 3 مباريات.

وحقق بترو أتلتيكو الفوز على النادى الأهلى عام 2001 بأربعة أهداف مقابل هدفين في بطولة دورى أبطال أفريقيا في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، في البطولة التي حقق لقبها الأهلى.

وفى 2004 تعادل مع النادى الإسماعيلى بدون أهداف في المباراة التي أقيمت في الإسماعيلى في إطار مباريات الكونفدرالية الأفريقية.

وخطف التعادل في آخر مواجهتين أمام الزمالك، الأولى في الكونفدرالية عام 2019 بالكونفدرالية التي نجح الزمالك في التتويج بها، والثانى التي أقيمت مساء اليوم بإستاد القاهرة وانتهت بالتعادل 2/2.

ونجح الزمالك في خطف التعادل أمام بترو أتلتيكو بعدما تأخر بهدفين نظيفين في الشوط الأول، ليعود بهدفى التعادل خلال مجريات الشوط الثانى ويخطف تعادلا بطعم الفوز.

سجل نادى بترو أتلتيكو الهدف الأول فى الدقيقة 22 عن طريق جيليسون بعد عرضية رائعة لينفرد اللاعب بمحمد أبو جبل ليضعها فى شباك الزمالك.

وفى الدقيقة 35 سجل بترو أتلتيكو الهدف الثانى مستغلا فاول من الجانب الأيمن للزمالك، ويلعبها جاريدى عرضية من على حدود منطقة الجزاء ويقابلها فيكتور بيدرو نانكى بتسديدة من داخل المنطقة وتهز شباك الزمالك وسط عدم رقابة من مدافعى الزمالك.

وأحرز أوباما هدف الزمالك الأول فى الدقيقة 57 بعد وان تو مع شيكابالا وتنتهى بتسديدة من الأخير داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك، ليقترب الزمالك من هدف التعادل.

وخطف محمود حمدى الونش هدف التعادل للزمالك فى الدقيقة 94 بعدما استغل عرضية من أبو الفتوح ليسددها فى المرمى لتصدم فى قدم مدافع بترو أتلتيكو وتسكن الشباك.

بهذه النتيجة حقق الزمالك أول نقطة فى مشواره ليحتل المركز الثالث بالتساوى مع بترو أتلتيكو صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، خلف الوداد صاحب الصدارة بثلاث نقاط، بينما يتذيل ساجرادا المجموعة بدون نقاط.