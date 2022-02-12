شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا غدا بالإسكندرية استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الإنتظام في معسكر مغلق غدا الأحد بالإسكندرية استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في الدوري.

ويلتقي الفريق الأبيض مع سموحة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع ضيفه يبتروأتلتيكو بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دوري أبطال أفريقيا، ليحتل الفريق الأبيض المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة واحدة ، في حين يأتي بترو أتلتيكو المركز الثاني برصيد نقطة، خلفا للوداد المتصدر بنفس الرصيد، ويتواجد فريق ساجرادا في المركز الأخير بلارصيد.

وحقق نادى الزمالك تعادلا قاتلا أمام بترو أتلتيكو بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.