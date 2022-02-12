شكرا لقرائتكم خبر عن المعلق عامر عبد الله: مصر لها فضل عليا.. والنادى الأهلي حاجة مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عامر عبد الله، المعلق الإماراتي، إن الشعب المصري طيب نقي السريرة تفرق معه الكلمة والإحساس، ويقدر هذا الأمر، معلقا «احنا بخير وأقوياء طالما مصر قوية وبخير».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن تليفونه لم يتوقف عن تلقى المكالمات من المصريين ليشكروه عما قاله في تعليقه على مباراة الأهلي والهلال في مونديال الأندية.

وأردف عامر عبد الله، المعلق الإماراتي: لا ننسى دور وفضل مصر عليا ولم تتأخر على الإمارات عندما كان بها الخير، موضحًا أنها النبراس والخير لكل الدول العربية.

وأشار عامر عبد الله، المعلق الإماراتي، إلى أن الشعب المصري يعرف يعيش الفرحة واللحظة، مشيرًا إلى أن العالم كله يعرف تاريخ وإنجازات الدولة المصرية.

واستطرد عامر عبد الله، المعلق الإماراتي: المصري لا يذل ولا يتخلى عن مبادئه وأخلاقه، مهما ضاقت به ظروف الحياة وقلت الثروات، وربنا خلق هذا البلد شامخًا

وأوضح أنه مرتبط بمصر ويزور أم الدنيا ويملك عقار بها، لافتا إلى أن مصر احتضنت الكثير من أبناء الدول العربية، وعاملتهم كالمواطنين المصريين، معلقًا «ربنا يبارك في مصر».

ولفت إلى أن معظم الشعب الإماراتي لم يكن متابعًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، إلا بعدما بدأ المنتخب المصري الانطلاق والتألق، لأنه يلعب بروح حماسية قوية.

وأضاف عامر عبد الله، المعلق الإماراتي، أن النادي الأهلي خاض ملحمة أمام بالميراس، وكانت الترشيحات تصب في صالح الهلال ولكن عزيمة اللاعبين والمستوى الذي قدموه استحقوا الفوز، معلقًا «فريق الأهلي حاجة مختلفة».

وواصل حديثه: جماهير الأهلي حكاية ثانية يشجعون فريقهم بروح وحماس بغض النظر عن النتيجة، وكانوا أغلبية في مدرجات، وجميعهم يرتدي قميص النادي الأهلي.

وأكمل أن المصريين اصطحبوا قميص النادي الأهلي معهم، وكأن المتاجر التي تبيعها منتشرة في كل مكان، حيث جاء المشجعون من أماكن بعيدة رغم ارتفاع سعر التذكرة وصعوبة الحصول عليها.

واختتم عامر عبد الله، المعلق الإماراتي، أن الناقد الرياضي، حسن المستكاوي قيمة كبيرة وكنتُ حريصًا على قراءة مقالاته وأرائه الرياضية.