شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ومكان جنازة والد إبراهيم سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم سعيد، لاعب الأهلى والزمالك سابقا، عن موعد جنازة والده الذى توفى بعد صراع مع المرض، وقال من خلال تغريدة على موقع تويتر: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر غدا بمسجد السيدة نفيسة والدفن بمقابر العائله بالسيدة زينب دعواتكم له".

وتوفى مساء اليوم السبت، والد اللاعب إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر والأهلى والزمالك الأسبق، بعد صراع مع المرض، استلزم دخوله المستشفى للعلاج منذ عدة أيام، وفقا لما أعلنه القائمون على حساب تويتر الرسمى للاعب.

وكتب حساب اللاعب: "والد الكابتن إبراهيم سعيد فى ذمة الله.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة.. البقاء لله وحده".