شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي عن تتويج الأهلي بالبرونزية: فخور بالرجالة اللي تحدوا الظروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد الشناوى، حارس مرمى منتخب مصر والقلعة الحمراء، بمستوى زملائه في النادى الأهلى بعد التتويج بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية، وكتب من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك في تعليقه على صورة موسيماني ونجوم الفريق: "ألف مبروك لجمهور الأهلى، فخور برجالة الأهلى، اللى تحدوا الظروف، وقدروا يفرحوكم، ويرفعوا اسم النادي الأهلى".



الشناوى على فيس بوك

أعرب محمد الشناوى، قائد الأهلى، عن سعادته بالتتويج بالميدالية البرونزية بعد الفوز الكبير على الهلال السعودى برباعية نظيفة فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العال للأندية.

وقال الشناوي، فى تصريحات تليفزيونية: "أبارك للاعبين الرجالة ومجلس الإدارة والجهاز الفنى واللاعبين كانوا على قدر المسئولية وعارفين قيمة المركز الثالث".

وأضاف الشناوي: "كنا عايزين نعمل تاريخ لنفسنا ونصل للمباراة النهائية وكان تركيزنا زائد فى المباراة الأولى، وهو ما أثر علينا فى مباراة بالميراس، ولكن عدنا فى الشوط الثانى رغم أن الأداء لم يكن على المستوى المطلوب فى الشوط الأول".

وتابع الشناوى: "حققنا المركز الثالث، وأشكر الجماهير اللى بتكون معانا فى الحلوة والمرة وبنعمل كل حاجة عشان نفرحهم، دائما فى الأهلى معروفين فريق جماعى وأهم حاجة الـ11 لاعبا جوه الملعب يكونوا رجالة والقايمة كلها لا تفكر سوى المكسب ودايما أى مباراة نلعبها على المكسب وهو ما يقوله اللاعبين الكبار للاعبين الصغار وهم نظام نسير عليه داخل النادي، وادينا شوط ثانى جيد امام بالميراس رغم ان الشوط الأول لم يكن الأفضل".