حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 12 / 2 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 12 / 2 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها حصد فريق الكرة بالنادي الأهلي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت بالإمارات.

الأهلي يكتسح الهلال السعودى برباعية ويحصد برونزية المونديال للمرة الثالثة

حصد فريق الكرة بالنادي الأهلي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات بعدما حقق فوزاً كاسحاً على الهلال السعودى برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

مدرب بترو أتلتيكو: الزمالك والوداد أكبر المرشحين للصعود أكد ألسكندر سانتوس، المدير الفني لفريق بترو أتلتيكو الأنجولي، صعوبة اللقاء الذى جمع فريقه بالزمالك، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين، قائلا: "زي ما توقعت الزمالك من أكبر الفرق الأفريقية وفخر بلعيبته، وخاصة الشوط الأول والزمالك الشوط الثاني كان أحسن، إنك تاخد بنط من الزمالك دي حاجة كويسة".

أعلن وليد سليمان، نجم لنادى الأهلى، اعتزاله كرة القدم نهاية الموسم الحالى بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية. وكتب الحاوى، عبر حسابه على إنستجرام، "الحمد لله.. الذى أعطانى أكثر ما تمنيت، هى اللحظة الأصعب لى فى حياتى كلاعب كرة القدم بأن أختار التوقيت الذى أتوقف فيه عن ممارسة معشوقتى كرة القدم فى أعظم نادٍ فى الكون، وأتوقف عن الدفاع كلاعب عن ألوان نادينا العظيم بطل القرن الأفريقي".

حقق نادى الزمالك تعادلا قاتلا أمام بترو أتلتيكو بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.