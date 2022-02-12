مانشستر سيتي يكتسح نوريتش برباعية في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

عزز مانشستر سيتي موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل فوزه العريض على مضيفه نوريتش سيتي 4 /صفر اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين على ملعب كارو رود.

وتقمص الجناح الدولي رحيم ستيرلينج دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود سيتي لاكتساح مضيفه نوريتش.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف حمل توقيع ستيرلينج في الدقيقة 31.

وبعد مضي ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني سجل فيل فودين الهدف الثاني لسيتي ثم أحرز ستيرلينج الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 70 و90.

الفوز رفع رصيد سيتي في الصدارة إلى 63 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليفربول الذي يلتقي مع مضيفه بيرنلي غدا الأحد، وتوقف رصيد نوريتش عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.

وحقق سيتي فوزه العشرين هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمتين فقط.