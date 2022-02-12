كارتيرون: سنعمل على علاج إجهاد لاعبي الزمالك.. وهذا سر العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أنه كان قلقا على فريقه في مباراة اليوم أمام بترو أتلتيكو الأنجولي خاصة بعد عودة اللاعبين الدوليين إلى الفريق، مشددا على أن الروح كانت سر العودة للمباراة.

وتعادل الزمالك مع ضيفه بترو أتلتيكو بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وقال كارتيرون، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن فريقه تأثر في الشوط الأول بغياب الدوليين لفترة عن الفريق، ولكن الأداء تحسن في الشوط الثاني للقاء، ونجح اللاعبون في تسجيل هدفين، ويعد التعادل نتيجة أفضل وفقا لمجريات المباراة.

وأضاف المدرب أن تغييراته التي أجراها في بداية الشوط الأول من أجل زيادة الكثافة الهجومية، وأوضح أن روح اللاعبين كانت أعلى في الشوط الثاني وهو ما صنع الفارق وساعد على التعادل، وشدد على أن الفريق أهدر 4 فرص سهلة في لقاء اليوم.

وأشار كارتيرون إلى أن بترو أتلتيكو كان أفضل من الزمالك في الشوط الأول، مضيفا أنه من الصعب الحكم على فرص الفريق في التأهل بعد أول مباراة ويجب أن يتم الحكم على الفريق بعد أول 3 مباريات على الأقل، خاصة وأن الزمالك قادر على الفوز على المنافسين خارج الملعب.

وأتم المدير الفني للزمالك تصريحاته قائلا أن الجهاز الفني سيعمل على علاج إجهاد اللاعبين، وسينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا استعدادا للمباراة المقبلة بالدوري، وشدد على أن محمود علاء ليس بنفس درجة جاهزية الونش لأنه لم يلعب سوى 30 دقيقة في شهر.

يذكر أن الزمالك احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة واحدة، ويتصدر الوداد المغربي الترتيب بثلاث نقاط بعد فوزه على ساجرادا ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي بثلاثية نظيفة.