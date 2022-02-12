تشيلسي يتوج بمونديال الأندية لأول مرة في تاريخه على حساب بالميراس

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق فريق تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم السبت، لقب كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بنتيجة، هدفين لهدف.

وتقدم تشيلسي بالهدف الأول في الدقيقة 55 عن طريق اللاعب روميلو لوكاكو، قبل أن يتعادل رافائيل فيجا لبالميرس في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

وسجل اللاعب كاي هافيرتز هدف الفوز لفريق تشيلسي في الدقيقة 118، بعدما انتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

" إدوارد ميندي ، أنطونيو روديجير، تياجو سيلفا، أندريس كريستنسين، سيزار أزبيليكويتا، نجولو كانتي، ماتيو كوفاسيتش ، كالوم هودسون أودوي، ماسون ماونت، روميلو لوكاكو، كاي هافريتز".

ولعب بالميراس بتشكيل مكون من:

" ويفيرتون، ماركوس روشا، جوستافو جوميز، لوان، خوان بيكيريز، جوستافو سكاربا، زي رافائيل، دانيلو، رافائيل فيجيا ، روني ، دودو".

أحداث المباراة

وحاول فريق تشيلسي فرض سطيرته على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى وسط دفاع قوي لبالميراس البرازيلي.

وأرسلت كرة عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء تشيلسي في الدقيقة 14، لكن سيزار أزبيليكويتا فشل في ترجمتها وتحويلها إلى شباك الفريق البرازيلي، لتتحول إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 15 احتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لصالح تشلسي، تقدم ماسون ماونت لتسديدها لكنه سددها بشكل غريب لخارج الملعب.

وجاءت أخطر فرص فريق بالميراس في الدقيقة 25، بعد مهارة من اللاعب دودو ليسدد بعدها كرة قوية في اتجاه المرمى، لكنها مرت أعلى عارضة الحارس ميندي.

وفي الدقيقة 31 قرر توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي إجراء أول تبديل بدخول كريستيان بوليسيتش بدلا من ماسون ماونت.

وشهدت الدقيقة 45+1 تسديدة صاروخية من المدافع البرازيلي تياجو سيلفا، لكن حارس بالميراس تصدى لها ببراعة وأبعدها لركلة ركنية لصالح تشيلسي.

وسجل المهاجم البلجيكي الهدف الأول لفريق تشلسي مستغلا عرضية من الجانب الأيسر حولها برأسه في شباك بالميراس.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزا لصالح بالميراس في الدقيقة 62، بعد العودة لتقنية الفيديو، ليتقدم رافائيل فيجا لتسديد الكرة ويسددها بنجاح، ليمنح فريقه هدف التعادل.

وفي الدقيقة 77 دخل الثنائي ساؤول نيجويزو وتيمو فيرنر في تشكيل تشيلسي بدلا من كالوم اودوي وروميلو لوكاكو.

وإنتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق، ليلجأ الفريقين بعدها إلى الأشواط الإضافية.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح تشيلسي في الدقيقة 115، بعد العودة لتقنية الفيديو، ليتقدم اللاعب هافيرتز لتسديد الكرة، ويسجلها بنجاح.